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18 января, 19:35

Париж не признал своих наёмников в Харькове, назвав эти сообщения манипуляцией

Париж назвал информацию о присутствии своих наёмников в ВСУ манипуляцией РФ

Несмотря на доказательства присутствия французских наёмников в рядах ВСУ, МИД Франции не признал этого, назвав происходящее манипуляцией. Заявление передаёт агентство AFP.

"У Франции нет наёмников ни на Украине, ни где бы то ни было ещё", — заявили во французском МИД, отметив, что это "грубая манипуляция русских".

МИД РФ вызвал посла Франции после уничтожения французских наёмников в Харькове
МИД РФ вызвал посла Франции после уничтожения французских наёмников в Харькове

Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ уничтожили более 60 наёмников высокоточным ударом по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове. Помимо этого, более 20 легионеров было госпитализировано, сообщили в Минобороны России. Позже главный редактор сайта Donbass Insider Кристель Неан заявила, что после удара ВС РФ в больницы поступило много солдат, говорящих на французском.

Обложка ©

Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu

Александра Мышляева
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