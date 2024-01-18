Париж не признал своих наёмников в Харькове, назвав эти сообщения манипуляцией
Париж назвал информацию о присутствии своих наёмников в ВСУ манипуляцией РФ
Несмотря на доказательства присутствия французских наёмников в рядах ВСУ, МИД Франции не признал этого, назвав происходящее манипуляцией. Заявление передаёт агентство AFP.
"У Франции нет наёмников ни на Украине, ни где бы то ни было ещё", — заявили во французском МИД, отметив, что это "грубая манипуляция русских".
Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ уничтожили более 60 наёмников высокоточным ударом по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове. Помимо этого, более 20 легионеров было госпитализировано, сообщили в Минобороны России. Позже главный редактор сайта Donbass Insider Кристель Неан заявила, что после удара ВС РФ в больницы поступило много солдат, говорящих на французском.
Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu