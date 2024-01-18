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18 января, 15:32

МИД РФ вызвал посла Франции после уничтожения французских наёмников в Харькове

МИД РФ вызвал посла Франции Пьера Леви в связи с уничтожением российскими военными группы иностранных наёмников в Харькове, среди которых были французы. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"В связи с уничтожением Вооружёнными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции", — сообщила дипломат в беседе с ТАСС.

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Напомним, накануне, 17 января, Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 60 иностранных наёмников высокоточным ударом по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове. Позже СМИ выяснили, что после этого удара ВС РФ в больницы поступило много солдат, говорящих на французском.

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LIFE / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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