МИД РФ вызвал посла Франции после уничтожения французских наёмников в Харькове

МИД РФ вызвал посла Франции Пьера Леви в связи с уничтожением российскими военными группы иностранных наёмников в Харькове, среди которых были французы. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"В связи с уничтожением Вооружёнными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции", — сообщила дипломат в беседе с ТАСС.