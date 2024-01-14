"Пускай дома сидят": Российские снайперы объявили настоящую охоту на иностранных наёмников в рядах ВСУ

Российские снайперы из разных подразделений ВС РФ считают иностранных наёмников в рядах ВСУ одной из своих приоритетных целей в зоне проведения СВО. По словам бойцов, их определить нетрудно: приезжие одеты лучше украинцев, держатся в центре или позади группы и нередко отдают приказы.

По словам снайпера с позывным Пианист, ликвидация наёмника для каждого снайпера будет как "своя победа" и он будет вспоминать, как отправил "к Бандере иностранного фашиста". Подобного мнения придерживается и боец с позывным Немой.

"Иностранцы должны дома сидеть, а не здесь. Увижу иностранного наёмника — буду стрелять. Чего они сюда приехали? Пускай дома сидят", — отметил он в беседе с РИА "Новости".