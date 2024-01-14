"Пускай дома сидят": Российские снайперы объявили настоящую охоту на иностранных наёмников в рядах ВСУ
Снайперы ВС России назвали иностранных наёмников приоритетными целями
Российский снайпер в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Российские снайперы из разных подразделений ВС РФ считают иностранных наёмников в рядах ВСУ одной из своих приоритетных целей в зоне проведения СВО. По словам бойцов, их определить нетрудно: приезжие одеты лучше украинцев, держатся в центре или позади группы и нередко отдают приказы.
По словам снайпера с позывным Пианист, ликвидация наёмника для каждого снайпера будет как "своя победа" и он будет вспоминать, как отправил "к Бандере иностранного фашиста". Подобного мнения придерживается и боец с позывным Немой.
"Иностранцы должны дома сидеть, а не здесь. Увижу иностранного наёмника — буду стрелять. Чего они сюда приехали? Пускай дома сидят", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
Ранее снайпер ВС России с позывным Леший рассказал о своей работе и задачах на Артёмовском направлении. По словам бойца, он занимается деморализацией противника, затрудняя выполнение им боевых задач. Причём работе снайперов не мешает даже ночь, так как они оснащены тепловизорами.