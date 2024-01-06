Снайпер ВС РФ Леший рассказал, как блокируется пехота ВСУ под Артёмовском

Снайперы спецназа Южной группировки ВС России выработали свою систему по блокировке путей передвижения пехоты противника. Об этом рассказал снайпер-разведчик с позывным Леший, работающий на Артёмовском участке фронта.

По словам военнослужащего, одна из его главных задач заключается в том, чтобы запугать, деморализовать противника, не дать спокойно передвигаться и выполнять свои задачи: снайперские пары круглые сутки наблюдают за позициями ВСУ, изучая маршруты передвижения, места смешивания пехоты и точки подвоза боеприпасов и продовольствия.

При обнаружении цели боец "работает" по ней либо же производится корректировка артиллерии. Снайперы привлекаются там, где другое оружие не может уничтожить врага из-за рельефа местности.

"После того как отработал по противнику, пытаешься найти новою точку для засады. Понимаешь, что в следующий раз он уже по этой дороге не пойдёт, <...> заранее пытаешься думать как противник и пытаешься найти лазейки, по которым он в следующий раз будет проходить", — отметил боец в беседе с РИА "Новости".

Как пояснил Леший, в основном снайперы работают ночью, так как противник думает, что его не видно. Однако наши бойцы используют тепловизоры, что помогает чётко видеть врага даже через преграды. По словам собеседника агентства, он может работать по ВСУ на расстоянии до двух километров.