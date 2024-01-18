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18 января, 13:11

Вскрыты данные о множестве раненных франкоговорящих после удара ВС РФ по логову наёмников ВСУ

Главред DI: После удара по Харькову в больницы поступило много франкоговорящих

После удара ВС РФ по пункту дислокации иностранных наёмников в Харькове в больницы поступило много солдат, говорящих на французском. Об этом рассказала главный редактор сайта Donbass Insider Кристель Неан.

"Мы получили подтверждение того, что это действительно иностранные наёмники, в основном французские", — приводит её слова RT.

Она отметила, что информацию подтвердили источники экс-агента СБУ Василия Прозорова. По словам журналистки, Запад закрывает глаза на то, что наёмники придерживаются неонацизма и ультранационализма. При этом она подчеркнула, что иностранцы в составе ВСУ появились ещё в 2014 году, в том числе в "Азове"* и "Правом секторе"**.

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Напомним, ранее Лайф сообщал, что ВС РФ уничтожили более 60 иностранных наёмников высокоточным ударом по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове. Помимо этого, более 20 легионеров было госпитализировано, сообщили в Минобороны России.

* Запрещённая в России террористическая организация.

** Запрещённая в России экстремистская организация.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александра Мышляева
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