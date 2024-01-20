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19 января, 21:48

Во Франции заявили, что не могут запретить гражданам воевать на Украине

Министр обороны Лекорню: Париж не может запретить французам воевать на Украине

Министр ВС Франции Себастьян Лекорню. Обложка © ТАСС / EPA / WAEL HAMZEH

Министр ВС Франции Себастьян Лекорню. Обложка © ТАСС / EPA / WAEL HAMZEH

Франция не может запретить своим гражданам отправляться на Украину, чтобы воевать в рядах ВСУ. Об этом заявил глава Министерства вооружённых сил страны Себастьян Лекорню, комментируя статус французов, принимающих участие в конфликте.

"Мы не можем им запретить, мы всё-таки демократия. По определению, эти люди не имеют связи с французскими вооружёнными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами", — сказал министр в интервью телеканалу LCI.

По его словам, сообщения о французских наёмниках на Украине — это "часть российской информационной войны", усилившейся после того, как президент Эмманюэль Макрон заявил о выделении Киеву дополнительных 40 ракет Scalp.

В МИД заявили послу Франции, что гибель французов в Харькове лежит на совести Парижа
В МИД заявили послу Франции, что гибель французов в Харькове лежит на совести Парижа

Напомним, на днях российские военные ударили по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове, погибло более 60 наёмников. Среди 20 раненых бойцов оказалось много французов. Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ, но Париж отказался признавать своих наёмников и назвал претензии манипуляцией. В Кремле же заявили, что инцидент с французами в Харькове подтверждает заявления о наёмниках в ВСУ.

Лариса Сафронова
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