Во Франции заявили, что не могут запретить гражданам воевать на Украине

Франция не может запретить своим гражданам отправляться на Украину, чтобы воевать в рядах ВСУ. Об этом заявил глава Министерства вооружённых сил страны Себастьян Лекорню, комментируя статус французов, принимающих участие в конфликте.

"Мы не можем им запретить, мы всё-таки демократия. По определению, эти люди не имеют связи с французскими вооружёнными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами", — сказал министр в интервью телеканалу LCI.