Во Франции заявили, что не могут запретить гражданам воевать на Украине
Министр обороны Лекорню: Париж не может запретить французам воевать на Украине
Министр ВС Франции Себастьян Лекорню. Обложка © ТАСС / EPA / WAEL HAMZEH
Франция не может запретить своим гражданам отправляться на Украину, чтобы воевать в рядах ВСУ. Об этом заявил глава Министерства вооружённых сил страны Себастьян Лекорню, комментируя статус французов, принимающих участие в конфликте.
"Мы не можем им запретить, мы всё-таки демократия. По определению, эти люди не имеют связи с французскими вооружёнными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами", — сказал министр в интервью телеканалу LCI.
По его словам, сообщения о французских наёмниках на Украине — это "часть российской информационной войны", усилившейся после того, как президент Эмманюэль Макрон заявил о выделении Киеву дополнительных 40 ракет Scalp.
Напомним, на днях российские военные ударили по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове, погибло более 60 наёмников. Среди 20 раненых бойцов оказалось много французов. Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ, но Париж отказался признавать своих наёмников и назвал претензии манипуляцией. В Кремле же заявили, что инцидент с французами в Харькове подтверждает заявления о наёмниках в ВСУ.