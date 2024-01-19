Регион

Уведомления отключены

19 января, 15:15

В МИД заявили послу Франции, что гибель французов в Харькове лежит на совести Парижа

МИД РФ предъявил послу Франции факты роста вовлечённости в конфликт на Украине

МИД России предъявил послу Франции Пьеру Леви факты всё большей вовлечённости Парижа в конфликт на Украине. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Посол Франции Пьер Леви покидает здание МИД РФ. Видео © Telegram / МИД России

"Послу было указано, что гибель его соотечественников лежит на совести официального Парижа, потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наёмники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима", — говорится на сайте дипведомства.

В МИД подчеркнули, что ведение "войны по доверенности" и наращивание поставок вооружений Киеву идут вразрез с заявлениями о важности установления мира, а также провоцируют эскалацию боевых действий, приводят к многочисленным жертвам среди гражданского населения и превращают Францию в соучастника военных преступлений киевского режима.

Вместе с тем там выразили надежду, что широкая французская общественность узнает правду о реальных масштабах вовлечённости их страны в украинский конфликт, после чего к населению наконец придёт осознание ответственности за гибель и страдания всё большего числа людей.

В Харькове могли быть уничтожены действующие французские военные, заявил политолог
В Харькове могли быть уничтожены действующие французские военные, заявил политолог

Как уже сообщал Лайф, на днях российские военные ударили по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове, в результате которого погибло более 60 наёмников. 20 бойцов были ранены, среди них оказалось много французов. Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ, но Париж отказался признавать своих наёмников и назвал претензии манипуляцией. В Кремле же заявили, что инцидент с французами в Харькове подтверждает заявления о наёмниках в ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • Франция
  • МИД РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров