В МИД заявили послу Франции, что гибель французов в Харькове лежит на совести Парижа

МИД России предъявил послу Франции Пьеру Леви факты всё большей вовлечённости Парижа в конфликт на Украине. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Посол Франции Пьер Леви покидает здание МИД РФ. Видео © Telegram / МИД России

"Послу было указано, что гибель его соотечественников лежит на совести официального Парижа, потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наёмники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима", — говорится на сайте дипведомства.

В МИД подчеркнули, что ведение "войны по доверенности" и наращивание поставок вооружений Киеву идут вразрез с заявлениями о важности установления мира, а также провоцируют эскалацию боевых действий, приводят к многочисленным жертвам среди гражданского населения и превращают Францию в соучастника военных преступлений киевского режима.