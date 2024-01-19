В МИД заявили послу Франции, что гибель французов в Харькове лежит на совести Парижа
МИД РФ предъявил послу Франции факты роста вовлечённости в конфликт на Украине
МИД России предъявил послу Франции Пьеру Леви факты всё большей вовлечённости Парижа в конфликт на Украине. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Посол Франции Пьер Леви покидает здание МИД РФ. Видео © Telegram / МИД России
"Послу было указано, что гибель его соотечественников лежит на совести официального Парижа, потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наёмники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима", — говорится на сайте дипведомства.
В МИД подчеркнули, что ведение "войны по доверенности" и наращивание поставок вооружений Киеву идут вразрез с заявлениями о важности установления мира, а также провоцируют эскалацию боевых действий, приводят к многочисленным жертвам среди гражданского населения и превращают Францию в соучастника военных преступлений киевского режима.
Вместе с тем там выразили надежду, что широкая французская общественность узнает правду о реальных масштабах вовлечённости их страны в украинский конфликт, после чего к населению наконец придёт осознание ответственности за гибель и страдания всё большего числа людей.
Как уже сообщал Лайф, на днях российские военные ударили по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове, в результате которого погибло более 60 наёмников. 20 бойцов были ранены, среди них оказалось много французов. Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ, но Париж отказался признавать своих наёмников и назвал претензии манипуляцией. В Кремле же заявили, что инцидент с французами в Харькове подтверждает заявления о наёмниках в ВСУ.
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