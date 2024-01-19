Песков: Инцидент с французами в Харькове подтверждает заявления о наёмниках в ВСУ
Уничтожение французских наёмников в Харькове только подтверждает заявления Москвы о присутствии иностранных военнослужащих на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"То, что со стороны киевского режима воюет много иностранных наёмников, мы заявляли неоднократно. Каждый раз снова это наше утверждение находит подтверждение", — отметил представитель Кремля.
Он также добавил, что Москва и Париж не обсуждают этот инцидент с наёмниками на высшем уровне, диалог ведётся через дипломатов.
Напомним, 17 января Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 60 иностранных наёмников в ходе высокоточного удара по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове. Позже СМИ выяснили, что в больницы оттуда поступило много солдат, говорящих на французском. В связи с этим МИД РФ вызвал посла Франции Пьера Леви. Однако в Париже отказались признавать своих наёмников в Харькове, назвав происходящее манипуляцией.
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