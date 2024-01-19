Уничтожение французских наёмников в Харькове только подтверждает заявления Москвы о присутствии иностранных военнослужащих на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что со стороны киевского режима воюет много иностранных наёмников, мы заявляли неоднократно. Каждый раз снова это наше утверждение находит подтверждение", — отметил представитель Кремля.