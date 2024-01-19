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19 января, 10:46

Песков: Инцидент с французами в Харькове подтверждает заявления о наёмниках в ВСУ

Уничтожение французских наёмников в Харькове только подтверждает заявления Москвы о присутствии иностранных военнослужащих на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что со стороны киевского режима воюет много иностранных наёмников, мы заявляли неоднократно. Каждый раз снова это наше утверждение находит подтверждение", отметил представитель Кремля.

Он также добавил, что Москва и Париж не обсуждают этот инцидент с наёмниками на высшем уровне, диалог ведётся через дипломатов.

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Напомним, 17 января Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 60 иностранных наёмников в ходе высокоточного удара по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове. Позже СМИ выяснили, что в больницы оттуда поступило много солдат, говорящих на французском. В связи с этим МИД РФ вызвал посла Франции Пьера Леви. Однако в Париже отказались признавать своих наёмников в Харькове, назвав происходящее манипуляцией.

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Getty Images / Ozge Elif Kizil

Александра Вишнякова
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