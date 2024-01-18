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18 января, 15:39

Экс-полковник ВВС Франции уличил Париж в прямом участии в конфликте на Украине

Экс-полковник Шамань: Франция участвует в конфликте на стороне Украины

Бывший полковник ВВС Франции Режис Шамань уличил Париж в участии в военном конфликте на стороне Украины. Об этом он заявил после уничтожения в Харькове расположения наёмников, где находились в том числе французские офицеры.

"Если говорить о французских офицерах, их присутствие, безусловно, означает, что Франция участвует в военном конфликте на стороне Украины", — заявил Шамань в эфире RT.

Экс-офицер добавил, что сейчас все псевдодипломатические позиции Парижа теряют свою силу.

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Напомним, накануне, 17 января, Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 60 иностранных наёмников в ходе высокоточного удара по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове. Позже СМИ выяснили, что в больницы оттуда поступило много солдат, говорящих на французском. В связи с этим МИД РФ уже вызвал посла Франции Пьера Леви.

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Александра Вишнякова
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