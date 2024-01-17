В Госдуме преподали Макрону урок истории после призыва "не позволить" России победить
Депутат Толмачёв заявил, что Макрон показал поразительное незнание истории
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Getty Images / Chesnot
Президент Франции Эмманюэль Макрон перешёл на недопустимый тон, призвав Запад "не позволить" России одержать победу в украинском конфликте ради сохранения "правил" международного порядка. Об этом Лайфу сказал депутат Госдумы Александр Толмачёв.
С другой стороны, почему мы удивляемся словам человека, супругой которого стала его же школьная учительница? Видимо, он что дома слышит, то и воспроизводит на публике. Грустно, что такой человек является президентом Франции — но имеем то, что имеем
Что касается мировых правил, то коллективный Запад сам разрушил то, что создавалось после победы над нацизмом в середине прошлого века, напомнил депутат. По его словам, президент Франции демонстрирует поразительное для человека на таком высоком посту незнание истории.
Толмачёв посоветовал Макрону освежить в памяти количество военных конфликтов, в которых участвовали французские военные за последние 30 лет. Депутат подчеркнул, что сейчас от мнения французского лидера мало что зависит и миропорядок продолжит меняться.
Напомним, президент Франции анонсировал свой визит на Украину и подчеркнул, что позволить России победить — значит, подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на это иронично ответила, что победа России в ходе спецоперации не зависит от "позволения" кого бы то ни было.