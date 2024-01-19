В Харькове могли быть уничтожены действующие французские военные, заявил политолог Политолог Маркелов считает, что в Харькове уничтожены бойцы армии Франции 19 января, 14:27 Военнослужащие регулярной французской армии. Обложка © Shutterstock

В Харькове были ликвидированы солдаты регулярной французской армии, которые по документам вполне могли проходить как бойцы частных военных компаний. Об этом в беседе с "Царьградом" заявил политолог Сергей Маркелов, комментируя уничтожение 60 иностранных наёмников ВСУ.

"Согласно юридическим основаниям, во всех странах Запада есть так называемое разделение понятия "действующих вооружённых сил государства" и понятия "частных военных компаний", куда легко можно помещать кого хочешь", — объяснил он.

Эксперт добавил, что солдаты регулярных войск целыми батальонами пишут заявления об увольнении из армии и тут же параллельно зачисляются в западные ЧВК. При этом фактически ничего не меняется, поэтому можно с уверенностью говорить, что Россия воюет с коллективным Западом и с бойцами европейских армий.

Маркелов считает, что Париж будет замалчивать эту тему с наёмниками, так как их наличие в таком количестве на Украине говорит о прямом участии Франции в боевых действиях. А вот России нужно предпринимать какие-то дипломатические шаги, чтобы обратить внимание мирового сообщества на этот выявленный факт, заключил эксперт.

Авторы Татьяна Миссуми