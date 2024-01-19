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В Харькове могли быть уничтожены действующие французские военные, заявил политолог

Политолог Маркелов считает, что в Харькове уничтожены бойцы армии Франции

19 января, 14:27
Военнослужащие регулярной французской армии. Обложка © Shutterstock

Военнослужащие регулярной французской армии. Обложка © Shutterstock

В Харькове были ликвидированы солдаты регулярной французской армии, которые по документам вполне могли проходить как бойцы частных военных компаний. Об этом в беседе с "Царьградом" заявил политолог Сергей Маркелов, комментируя уничтожение 60 иностранных наёмников ВСУ.

"Согласно юридическим основаниям, во всех странах Запада есть так называемое разделение понятия "действующих вооружённых сил государства" и понятия "частных военных компаний", куда легко можно помещать кого хочешь", — объяснил он.

Эксперт добавил, что солдаты регулярных войск целыми батальонами пишут заявления об увольнении из армии и тут же параллельно зачисляются в западные ЧВК. При этом фактически ничего не меняется, поэтому можно с уверенностью говорить, что Россия воюет с коллективным Западом и с бойцами европейских армий.

Маркелов считает, что Париж будет замалчивать эту тему с наёмниками, так как их наличие в таком количестве на Украине говорит о прямом участии Франции в боевых действиях. А вот России нужно предпринимать какие-то дипломатические шаги, чтобы обратить внимание мирового сообщества на этот выявленный факт, заключил эксперт.

Песков: Инцидент с французами в Харькове подтверждает заявления о наёмниках в ВСУ
Песков: Инцидент с французами в Харькове подтверждает заявления о наёмниках в ВСУ

Напомним, 17 января Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 60 иностранных наёмников в ходе высокоточного удара по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове. Позже СМИ выяснили, что в больницы оттуда поступило много солдат, говорящих на французском. Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ, но Париж отказался признавать своих наёмников и назвал претензии манипуляцией.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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