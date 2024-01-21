В США подтвердили ликвидацию матёрых французских наёмников в Харькове
Джонсон: ВС РФ ликвидировали профессиональных французских наёмников в Харькове
Французские наёмники, которые погибли в ходе атаки 17 января в Харькове, были профессиональными военными. Такое заявление сделал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью ютуб-каналу Dialogue works.
"Отличие уничтоженных в Харькове наёмников заключается в том, что большинство из тех ребят, которые прибыли два года назад, были теми, кто играл в видеоигры и говорил: "Эх, сейчас бы пойти и поиграть в солдата". У них не было никакого военного опыта или подготовки, и они были больше обузой, чем как-то помогали", — указал Джонсон.
По его оценке, ликвидированные наёмники были бывшими членами французского Иностранного легиона, а значит, обладали опытом и соответствующими боевыми навыками. Такое непривычно крупное присутствие наёмников на Украине может указывать на то, что Запад стремится обеспечить работоспособность иностранного вооружения, так как бойцы ВСУ не могут его эффективно использовать, подытожил Джонсон.
Напомним, ранее российские военные ударили по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове, погибло более 60 наёмников. Среди 20 раненых бойцов оказалось много французов. Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ, но Париж отказался признавать своих наёмников. Несмотря на это, глава Министерства вооружённых сил страны Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить своим гражданам отправляться на Украину, чтобы воевать в рядах ВСУ.
ТАСС / Александр Полегенько