В США подтвердили ликвидацию матёрых французских наёмников в Харькове

"Отличие уничтоженных в Харькове наёмников заключается в том, что большинство из тех ребят, которые прибыли два года назад, были теми, кто играл в видеоигры и говорил: "Эх, сейчас бы пойти и поиграть в солдата". У них не было никакого военного опыта или подготовки, и они были больше обузой, чем как-то помогали", — указал Джонсон.