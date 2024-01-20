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20 января, 13:23

В Париже обрушились с критикой на министра обороны после гибели французов в Харькове

Филиппо призвал прекратить пропаганду, побуждающую французов идти в наёмники ВСУ

Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо жёстко отреагировал на отказ министра вооружённых сил страны Себастьяна Лекорню запретить гражданам воевать на Украине. На своей странице в X (Twitter) он призвал Париж прекратить распространять пропаганду, которая побуждает французских наёмников присоединяться к боевым действиям на стороне ВСУ, и подчеркнул необходимость "навести порядок" в стране, чтобы никто "не ввязывался" в этот конфликт.

"Франция должна прекратить распространять пропаганду, которая побуждает глупых и наивных людей ехать туда и воевать там. Срочно необходим мир", — написал Филиппо, комментируя слова Лекорню.

В МИД заявили послу Франции, что гибель французов в Харькове лежит на совести Парижа
В МИД заявили послу Франции, что гибель французов в Харькове лежит на совести Парижа

Ранее российские военные ударили по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове, погибло более 60 наёмников. Среди 20 раненых бойцов оказалось много французов. Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ, но Париж отказался признавать своих наёмников и объявил претензии Москвы манипуляцией. В Кремле же отметили, что инцидент с французами в Харькове подтверждает заявления о наёмниках в ВСУ.

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X / Armée française - Opérations militaires

Андрей Бражников
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