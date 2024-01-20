В Париже обрушились с критикой на министра обороны после гибели французов в Харькове

Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо жёстко отреагировал на отказ министра вооружённых сил страны Себастьяна Лекорню запретить гражданам воевать на Украине. На своей странице в X (Twitter) он призвал Париж прекратить распространять пропаганду, которая побуждает французских наёмников присоединяться к боевым действиям на стороне ВСУ, и подчеркнул необходимость "навести порядок" в стране, чтобы никто "не ввязывался" в этот конфликт.