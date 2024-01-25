Французский МИД поставил в тупик вопрос о наёмниках на Украине

На брифинге МИД он опять заявил, что на Украине нет французских наёмников, однако отметил, что есть волонтёры, которые поехали на службу по личному решению. Журналист агентства Франс Пресс решил уточнить, что тогда МИД вкладывает в понятие "наёмник", отметив, что во французской прессе писали о военных, которых спонсирует Киев.

"Я могу лишь повторить то, что уже сказал. Мы можем позже направить вам разъяснения о том, что такое "наёмник". Франция не признаёт наличия лиц, занятых в рядах украинской армии. Есть французские волонтёры, которые могут сами отправиться воевать на Украину, но это их личный выбор, это не те лица, которые связаны с французскими властями", — ответил он.