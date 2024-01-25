Французский МИД поставил в тупик вопрос о наёмниках на Украине
В МИД Франции не смогли объяснить, кого ведомство считает наёмниками
Заместитель официального представителя МИД Франции Кристоф Лемуан не смог объяснить, кого можно считать наёмниками. Дипломата поставил в тупик вопрос журналиста о статусе французских граждан, получающих деньги за службу в рядах ВСУ.
На брифинге МИД он опять заявил, что на Украине нет французских наёмников, однако отметил, что есть волонтёры, которые поехали на службу по личному решению. Журналист агентства Франс Пресс решил уточнить, что тогда МИД вкладывает в понятие "наёмник", отметив, что во французской прессе писали о военных, которых спонсирует Киев.
"Я могу лишь повторить то, что уже сказал. Мы можем позже направить вам разъяснения о том, что такое "наёмник". Франция не признаёт наличия лиц, занятых в рядах украинской армии. Есть французские волонтёры, которые могут сами отправиться воевать на Украину, но это их личный выбор, это не те лица, которые связаны с французскими властями", — ответил он.
Напомним, 17 января Минобороны РФ сообщило о ликвидации более 60 иностранных наёмников в ходе высокоточного удара по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове. Как выяснили журналисты, было госпитализировано множество солдат, говорящих на французском языке. Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ, но Париж отказался признавать своих наёмников и назвал претензии манипуляцией. В итоге был рассекречен список с именами французских наёмников, которые находились в Харькове при ударе российских военных. Одним из них оказался сын французского генерала.
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