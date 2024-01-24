В Кремле дали совет Парижу после уничтожения французских наёмников в Харькове

У Кремля есть надёжные сведения о присутствии французских наёмников на Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и обратился к Парижу с советом лучше беречь своих граждан.

"Мы всё-таки настаиваем на том, что мы обладаем надёжной информацией, которая говорит о том, что французские граждане есть на Украине, французские наёмники. Считаем, что гораздо лучше всё-таки бережнее относиться к своим гражданам и хотя бы им настоятельно рекомендовать не принимать участие во многом преступных деяниях киевского режима", — рекомендовал он.