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24 января, 09:53

В Кремле дали совет Парижу после уничтожения французских наёмников в Харькове

Песков: У Кремля есть надёжные сведения о французских наёмниках на Украине

У Кремля есть надёжные сведения о присутствии французских наёмников на Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и обратился к Парижу с советом лучше беречь своих граждан.

"Мы всё-таки настаиваем на том, что мы обладаем надёжной информацией, которая говорит о том, что французские граждане есть на Украине, французские наёмники. Считаем, что гораздо лучше всё-таки бережнее относиться к своим гражданам и хотя бы им настоятельно рекомендовать не принимать участие во многом преступных деяниях киевского режима", — рекомендовал он.

Французский наёмник публиковал фото с Украины с оружием в руках
Французский наёмник публиковал фото с Украины с оружием в руках

Напомним, 17 января Минобороны РФ сообщило о ликвидации более 60 иностранных наёмников в ходе высокоточного удара по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове. Как выяснили журналисты, было госпитализировано множество солдат, говорящих на французском языке. Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ, но Париж отказался признавать своих наёмников и назвал претензии манипуляцией. В итоге был рассекречен список с именами французских наёмников, которые находились в Харькове при ударе российских военных. Одним из них оказался сын французского генерала.

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Андрей Бражников
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