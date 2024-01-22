Сын французского генерала оказался среди ликвидированных в Харькове наёмников

Сын французского бригадного генерала оказался среди погибших при ударе ВС России по пункту временной дислокации иностранных наёмников в Харькове. Как пишет Mash, с ним был напарник — тоже выходец из французской военной династии.

По данным телеграм-канала, один из ликвидированных — Алексис Дрион — сын Фредерика Дриона, который в 2001 году стал бригадным генералом ВС Франции. Дрион-младший присоединился к ВСУ не позднее минувшего лета, служил во втором батальоне Международного легиона. Его напарник Сабастьен Клод Реми Бенар служил в RICM (бывший колониальный пехотный полк Марокко) в подразделении лёгкой бронетехники морской пехоты.

Сабастьен Клод Реми Бенар (слева) и Алексис Дрион. Фото © Telegram / Mash