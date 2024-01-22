Сын французского генерала оказался среди ликвидированных в Харькове наёмников
Mash: Сын французского бригадного генерала Дриона был ликвидирован в Харькове
Сын французского бригадного генерала оказался среди погибших при ударе ВС России по пункту временной дислокации иностранных наёмников в Харькове. Как пишет Mash, с ним был напарник — тоже выходец из французской военной династии.
По данным телеграм-канала, один из ликвидированных — Алексис Дрион — сын Фредерика Дриона, который в 2001 году стал бригадным генералом ВС Франции. Дрион-младший присоединился к ВСУ не позднее минувшего лета, служил во втором батальоне Международного легиона. Его напарник Сабастьен Клод Реми Бенар служил в RICM (бывший колониальный пехотный полк Марокко) в подразделении лёгкой бронетехники морской пехоты.
Сабастьен Клод Реми Бенар (слева) и Алексис Дрион. Фото © Telegram / Mash
Кстати, и Сабастьен Клод Реми Бенар, и Алексис Дрион числятся в списках французских наёмников, находившихся в Харькове при ударе ВС России. Перечень обнародовали волонтёры из организации SOS Donbass, пока в списке 13 имён.
Напомним, 17 января Минобороны России сообщило об уничтожении более 60 иностранных наёмников в ходе высокоточного удара по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове. Позже СМИ выяснили, что в больницы оттуда поступило много солдат, говорящих на французском. Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ, но Париж отказался признавать своих наёмников и назвал претензии манипуляцией.
Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu