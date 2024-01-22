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22 января, 09:51

В ГД внесли проект обращения в связи с участием французов в преступлениях Киева

В Госдуме внесли проект обращения к Национальному собранию Франции в связи с участием французских наёмников в преступлениях киевского режима. Об этом сообщил глава Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

"Комитет по международным делам вносит проект обращения к Нацсобранию Франции. Предлагаем включить в повестку дня пленарного заседания Госдумы 24 января", — цитирует парламентария ТАСС.

Рассекречен список с именами французских наёмников, находившихся в Харькове при ударе ВС России
Рассекречен список с именами французских наёмников, находившихся в Харькове при ударе ВС России

Напомним, 17 января Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 60 иностранных наёмников в ходе высокоточного удара по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове. Позже СМИ выяснили, что в больницы оттуда поступило много солдат, говорящих на французском. В связи с этим посла Франции вызвали в МИД РФ, но Париж отказался признавать своих наёмников. Тем не менее глава Министерства вооружённых сил страны Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить своим гражданам воевать на Украине.

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LIFE / Эмин Калантаров

Александра Вишнякова
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