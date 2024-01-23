Регион

Уведомления отключены

23 января, 05:52

Французский наёмник публиковал фото с Украины с оружием в руках

Француз Дрион из "харьковского списка" был замечен на фото с оружием на Украине

Французский военный Алекс Дрион. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Alex Drion

Французский военный Алекс Дрион. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Alex Drion

Сын французского бригадного генерала Алекс Дрион, чьё имя оказалось в списке погибших при российском ударе по пункту временной дислокации иностранных наёмников в Харькове, действительно принимал участие в военных действиях на Украине и был замечен на фото с оружием. Об этом пишет РИА "Новости".

  • Французский военный Алекс Дрион. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Alex Drion
    Французский военный Алекс Дрион. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Alex Drion
  • Французский военный Алекс Дрион. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Alex Drion
    Французский военный Алекс Дрион. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Alex Drion
  • Французский военный Алекс Дрион. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Alex Drion
    Французский военный Алекс Дрион. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Alex Drion
  • Французский военный Алекс Дрион. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Alex Drion
    Французский военный Алекс Дрион. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Alex Drion
  • Французский военный Алекс Дрион. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Alex Drion
    Французский военный Алекс Дрион. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Alex Drion

Французский военный Алекс Дрион. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Alex Drion

1 / 5

Как выяснили журналисты, у военного есть аккаунт в Facebook*, где он выкладывал фотографии со службы, и самые свежие сделаны, предположительно, на Украине. Так, первый снимок наёмник опубликовал 1 мая 2023 года: на кадрах он позирует в военной форме рядом с автоматом Калашникова, рюкзаком с нашивкой в виде французского флага и лентой в цвет украинского флага. При этом лицо мужчины не видно.

На другом снимке от 17 мая Алекс снова позирует с оружием, он одет в военную экипировку с нашивкой в виде украинского флага и флага "Организации украинских националистов" (ОУН)*. А 3 июня француз выложил фото, на котором позирует с автоматом, стоя на одном колене перед пикапом. Кроме того, в аккаунте есть его фотографии и с другими военными, лица которых Дрион предусмотрительно замазал.

В ГД внесли проект обращения в связи с участием французов в преступлениях Киева
В ГД внесли проект обращения в связи с участием французов в преступлениях Киева

Как уже рассказывал Лайф, 17 января Минобороны РФ сообщило о ликвидации более 60 иностранных наёмников в ходе высокоточного удара по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове. Как выяснили журналисты, было госпитализировано множество солдат, говорящих на французском языке. Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ, но Париж отказался признавать своих наёмников и назвал претензии манипуляцией.

В итоге был рассекречен список с именами французских наёмников, которые находились в Харькове при ударе российских военных. Одним из них оказался сын французского генерала. С ним был напарник — тоже выходец из французской военной династии.

* Facebook запрещён в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией.

** Запрещённая в России экстремистская организация.

Николь Вербер
  • Новости
  • Франция
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров