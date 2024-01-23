Французский наёмник публиковал фото с Украины с оружием в руках
Француз Дрион из "харьковского списка" был замечен на фото с оружием на Украине
Французский военный Алекс Дрион. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Alex Drion
Сын французского бригадного генерала Алекс Дрион, чьё имя оказалось в списке погибших при российском ударе по пункту временной дислокации иностранных наёмников в Харькове, действительно принимал участие в военных действиях на Украине и был замечен на фото с оружием. Об этом пишет РИА "Новости".
Как выяснили журналисты, у военного есть аккаунт в Facebook*, где он выкладывал фотографии со службы, и самые свежие сделаны, предположительно, на Украине. Так, первый снимок наёмник опубликовал 1 мая 2023 года: на кадрах он позирует в военной форме рядом с автоматом Калашникова, рюкзаком с нашивкой в виде французского флага и лентой в цвет украинского флага. При этом лицо мужчины не видно.
На другом снимке от 17 мая Алекс снова позирует с оружием, он одет в военную экипировку с нашивкой в виде украинского флага и флага "Организации украинских националистов" (ОУН)*. А 3 июня француз выложил фото, на котором позирует с автоматом, стоя на одном колене перед пикапом. Кроме того, в аккаунте есть его фотографии и с другими военными, лица которых Дрион предусмотрительно замазал.
Как уже рассказывал Лайф, 17 января Минобороны РФ сообщило о ликвидации более 60 иностранных наёмников в ходе высокоточного удара по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове. Как выяснили журналисты, было госпитализировано множество солдат, говорящих на французском языке. Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ, но Париж отказался признавать своих наёмников и назвал претензии манипуляцией.
В итоге был рассекречен список с именами французских наёмников, которые находились в Харькове при ударе российских военных. Одним из них оказался сын французского генерала. С ним был напарник — тоже выходец из французской военной династии.
* Facebook запрещён в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией.
** Запрещённая в России экстремистская организация.