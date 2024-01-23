Французский наёмник публиковал фото с Украины с оружием в руках

Сын французского бригадного генерала Алекс Дрион, чьё имя оказалось в списке погибших при российском ударе по пункту временной дислокации иностранных наёмников в Харькове, действительно принимал участие в военных действиях на Украине и был замечен на фото с оружием. Об этом пишет РИА "Новости".











Как выяснили журналисты, у военного есть аккаунт в Facebook*, где он выкладывал фотографии со службы, и самые свежие сделаны, предположительно, на Украине. Так, первый снимок наёмник опубликовал 1 мая 2023 года: на кадрах он позирует в военной форме рядом с автоматом Калашникова, рюкзаком с нашивкой в виде французского флага и лентой в цвет украинского флага. При этом лицо мужчины не видно.

На другом снимке от 17 мая Алекс снова позирует с оружием, он одет в военную экипировку с нашивкой в виде украинского флага и флага "Организации украинских националистов" (ОУН)*. А 3 июня француз выложил фото, на котором позирует с автоматом, стоя на одном колене перед пикапом. Кроме того, в аккаунте есть его фотографии и с другими военными, лица которых Дрион предусмотрительно замазал.