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3 февраля, 00:27

Во Франции начали расследовать гибель своих "гуманитарных работников" на Украине

AFP: Париж расследует гибель двух своих "гуманитарных работников" на Украине

Власти Пятой республики расследуют обстоятельства гибели на Украине двух французских "гуманитарных работников". Как передаёт Agence France-Presse (AFP), этим делом занимается Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) Франции.

Журналисты сообщают, что причиной для начала соответствующей процедуры послужили обвинения в военных преступлениях и умышленном посягательстве на жизнь человека, защищённого международным гуманитарным правом. Издание подчёркивает, что для сотрудников Центрального офиса по борьбе с преступлениями против человечества и преступлениями на почве ненависти (OCLCH) это уже десятое подобное дело в рамках конфликта на Украине.

Сын французского генерала оказался среди ликвидированных в Харькове наёмников
Сын французского генерала оказался среди ликвидированных в Харькове наёмников

Ранее Life.ru писал, что двое французских "волонтёров" погибли, ещё трое получили ранения в результате взрывов в подконтрольном ВСУ городе Бериславе. Об этом сообщил глава военной администрации подконтрольной Киеву части Херсонской области Александр Прокудин. До этого в последний раз о гибели французов на Украине сообщалось после того, как российские военные ударили по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове. Стоит заметить, что французских наёмников в зарубежных СМИ стали называть волонтёрами как раз после удара ВС РФ по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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