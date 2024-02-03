Во Франции начали расследовать гибель своих "гуманитарных работников" на Украине

Журналисты сообщают, что причиной для начала соответствующей процедуры послужили обвинения в военных преступлениях и умышленном посягательстве на жизнь человека, защищённого международным гуманитарным правом. Издание подчёркивает, что для сотрудников Центрального офиса по борьбе с преступлениями против человечества и преступлениями на почве ненависти (OCLCH) это уже десятое подобное дело в рамках конфликта на Украине.

Ранее Life.ru писал, что двое французских "волонтёров" погибли, ещё трое получили ранения в результате взрывов в подконтрольном ВСУ городе Бериславе. Об этом сообщил глава военной администрации подконтрольной Киеву части Херсонской области Александр Прокудин. До этого в последний раз о гибели французов на Украине сообщалось после того, как российские военные ударили по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове. Стоит заметить, что французских наёмников в зарубежных СМИ стали называть волонтёрами как раз после удара ВС РФ по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове.