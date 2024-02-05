Российский посол в Нидерландах исключил нападение Москвы на НАТО

Заявления зарубежных политиков о якобы "намерении" России атаковать государства НАТО сейчас или по завершении украинского конфликта не соответствуют действительности. Выдумки Запада разоблачил посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин.

"Хочу подтвердить, что о "нападении на европейские страны", о котором твердят военные на Западе, ни в настоящее время, ни в будущем никакой речи идти не может", — подчеркнул он.

По словам главы диппредставительства, подобные заявления делаются лишь с одной целью — распространить среди жителей зарубежных государств антироссийскую паранойю, чтобы поддержка Украины и дальше не вызывала вопросов.