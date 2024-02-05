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5 февраля, 02:12

Российский посол в Нидерландах исключил нападение Москвы на НАТО

Посол в Гааге Тарабрин: О нападении России на НАТО не может идти и речи

Заявления зарубежных политиков о якобы "намерении" России атаковать государства НАТО сейчас или по завершении украинского конфликта не соответствуют действительности. Выдумки Запада разоблачил посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин.

"Хочу подтвердить, что о "нападении на европейские страны", о котором твердят военные на Западе, ни в настоящее время, ни в будущем никакой речи идти не может", — подчеркнул он.

По словам главы диппредставительства, подобные заявления делаются лишь с одной целью — распространить среди жителей зарубежных государств антироссийскую паранойю, чтобы поддержка Украины и дальше не вызывала вопросов.

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К аналогичному выводу ранее пришло Минобороны Литвы. По мнению ведомства, России попросту невыгодно открывать второй фронт и бороться с НАТО.

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Министерство иностранных дел РФ

Илья Пушкарев
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