Российский посол в Нидерландах исключил нападение Москвы на НАТО
Посол в Гааге Тарабрин: О нападении России на НАТО не может идти и речи
Заявления зарубежных политиков о якобы "намерении" России атаковать государства НАТО сейчас или по завершении украинского конфликта не соответствуют действительности. Выдумки Запада разоблачил посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин.
"Хочу подтвердить, что о "нападении на европейские страны", о котором твердят военные на Западе, ни в настоящее время, ни в будущем никакой речи идти не может", — подчеркнул он.
По словам главы диппредставительства, подобные заявления делаются лишь с одной целью — распространить среди жителей зарубежных государств антироссийскую паранойю, чтобы поддержка Украины и дальше не вызывала вопросов.
К аналогичному выводу ранее пришло Минобороны Литвы. По мнению ведомства, России попросту невыгодно открывать второй фронт и бороться с НАТО.