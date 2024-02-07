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7 февраля, 00:24

Конгрессмены отказались оказывать помощь Израилю без Украины

Палата представителей США не поддержала закон о помощи Израилю без Украины

Палата представителей Конгресса США не поддержала законопроект, предусматривающий оказание помощи Израилю без выделения средств на поддержку Украины.

Документ, предложенный республиканцами, набрал 250 голосов "за", а против высказались 180 законодателей. Для одобрения же он должен был набрать две трети голосов.

США могут сами испортить впечатление о себе у союзников из-за Украины
США могут сами испортить впечатление о себе у союзников из-за Украины

Напомним, ранее американские сенаторы предложили законопроект об охране границы, помощи Украине и Израилю. Президент США Джо Байден одобрил этот документ, а вот спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал его наихудшим из возможных. Также его раскритиковали другие республиканцы, в том числе и Дональд Трамп.

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Flikcr / The White House

Артур Лапсаков
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