Конгрессмены отказались оказывать помощь Израилю без Украины
Палата представителей США не поддержала закон о помощи Израилю без Украины
Палата представителей Конгресса США не поддержала законопроект, предусматривающий оказание помощи Израилю без выделения средств на поддержку Украины.
Документ, предложенный республиканцами, набрал 250 голосов "за", а против высказались 180 законодателей. Для одобрения же он должен был набрать две трети голосов.
Напомним, ранее американские сенаторы предложили законопроект об охране границы, помощи Украине и Израилю. Президент США Джо Байден одобрил этот документ, а вот спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал его наихудшим из возможных. Также его раскритиковали другие республиканцы, в том числе и Дональд Трамп.
Flikcr / The White House