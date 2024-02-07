США могут сами испортить впечатление о себе у союзников из-за Украины

Конгрессмены должны принять законопроект о выделении помощи Украине и Израилю, в ином же случае Вашингтон может потерять доверие со стороны стратегических партнёров. Об этом сказано в письме американских послов в Японии, Китае, Австралии, Малайзии, Вьетнаме, Южной Корее, Индии, Новой Зеландии и на Филиппинах.

В тексте документа, выдержки из которого приводит New York Times, они указали, что за процессом наблюдают правительства перечисленных стран, которые хотят видеть, что когда дела будут идти плохо, Соединённые Штаты будут рядом.

Дипломаты признались, что никто из них никогда не подписывал подобное письмо, однако учитывая серьёзность исторического момента, они сочли необходимым поделиться прямой и честной оценкой. Как отметила газета, к подобному шагу их подтолкнул риск неудачи представленного Сенатом США законопроекта.