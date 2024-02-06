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6 февраля, 01:40

Байден пообещал наложить вето на проект о финансовой помощи Израилю без Украины

Американский лидер Джо Байден не пропустит законопроект о выделении дополнительного финансирования, если он не будет предусматривать оказание помощи Украине. Об этом сообщил Белый дом.

В администрации президента подчеркнули, что такая версия документа является лишь "политической уловкой", которую должны отвергнуть обе палаты Конгресса.

"Если бы президенту был представлен этот законопроект, он наложил бы вето", — добавили в Белом доме, призвав Сенат и Палату представителей как можно скорее одобрить версию с выделением денег как Израилю, так и Незалежной.

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Законопроект с упоминанием финансовой поддержки Киева американские сенаторы обнародовали днём ранее. Байден одобрил документ, тогда как спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал его наихудшим из возможных.

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Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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