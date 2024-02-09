"Мрачный сценарий": На Западе признали отчаянное положение ВСУ без помощи США
FT: Дефицит снарядов и задержка новой помощи делают положение ВСУ отчаянным
В скором времени Украина не сможет продолжать конфликт без помощи Запада, в то время как Россия уже использует своё преимущество для достижения успехов в стратегически важных пунктах. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на западных чиновников.
"Это отчаянная ситуация на линии фронта для украинцев, гораздо хуже, чем они преподносят", — подчеркнул высокопоставленный дипломат НАТО.
Чиновник Пентагона уточнил, что ситуация на Украине действительно очень серьёзная, страну ждёт мрачный сценарий. По его словам, у Соединённых Штатов закончились согласованные средства на поставки оружия Киеву, поэтому возможность поддержания украинских систем ПВО в боеготовности заметно падает. Другой американский чиновник отметил, что задержка одобрения новой помощи грозит создать существенный разрыв в процессе поставок оружия Киеву.
В свою очередь, неназванный европейский дипломат указал на то, что Европе будет нелегко заменить США. По его словам, украинские командиры осознают печальную перспективу наступательных боёв, а ВСУ будет трудно удержать текущие позиции.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина находится в критической точке конфликта, её союзники "отступают". По словам лидера Соединённых Штатов, у ВСУ стремительно сокращаются запасы боеприпасов и оружия, а боевые действия, как ожидается, активизируются уже весной.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo