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9 февраля, 09:12

"Мрачный сценарий": На Западе признали отчаянное положение ВСУ без помощи США

FT: Дефицит снарядов и задержка новой помощи делают положение ВСУ отчаянным

В скором времени Украина не сможет продолжать конфликт без помощи Запада, в то время как Россия уже использует своё преимущество для достижения успехов в стратегически важных пунктах. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на западных чиновников.

"Это отчаянная ситуация на линии фронта для украинцев, гораздо хуже, чем они преподносят", — подчеркнул высокопоставленный дипломат НАТО.

Чиновник Пентагона уточнил, что ситуация на Украине действительно очень серьёзная, страну ждёт мрачный сценарий. По его словам, у Соединённых Штатов закончились согласованные средства на поставки оружия Киеву, поэтому возможность поддержания украинских систем ПВО в боеготовности заметно падает. Другой американский чиновник отметил, что задержка одобрения новой помощи грозит создать существенный разрыв в процессе поставок оружия Киеву.

В свою очередь, неназванный европейский дипломат указал на то, что Европе будет нелегко заменить США. По его словам, украинские командиры осознают печальную перспективу наступательных боёв, а ВСУ будет трудно удержать текущие позиции.

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Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина находится в критической точке конфликта, её союзники "отступают". По словам лидера Соединённых Штатов, у ВСУ стремительно сокращаются запасы боеприпасов и оружия, а боевые действия, как ожидается, активизируются уже весной.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Дарья Нарыкова
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