Сенатор от штата Юта Майк Ли выступил в верхней палате Конгресса США с продолжительной речью о законопроекте, который предусматривает выделение Киеву ещё 60 миллиардов долларов. Политик резко осудил эту идею, посвятив доказательству своего мнения почти четыре часа.

Ли напомнил коллегам, что Украина не является нуждающимся в дотациях 51-м штатом США. Это страна, которая прославилась чрезвычайной коррумпированностью, подчеркнул сенатор. Отстаивая интересы Киева, Вашингтон рискует полностью вовлечься в вооружённый конфликт с ядерной державой, добавил он.

"Уверен, что ничего плохого не случится. Не обращайте внимание на то, что мы опосредованно втягиваемся в войну по доверенности со страной, у которой достаточно ядерных вооружений, чтобы много раз подряд нас убить", — сыронизировал Ли.