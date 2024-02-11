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11 февраля, 01:30

Американский сенатор четыре часа объяснял, почему Киеву не надо давать денег

Американский сенатор Майк Ли толкнул четырёхчасовую речь о вреде помощи Украине

Майк Ли. Обложка © ТАСС / Zuma / Michael Brochstein

Майк Ли. Обложка © ТАСС / Zuma / Michael Brochstein

Сенатор от штата Юта Майк Ли выступил в верхней палате Конгресса США с продолжительной речью о законопроекте, который предусматривает выделение Киеву ещё 60 миллиардов долларов. Политик резко осудил эту идею, посвятив доказательству своего мнения почти четыре часа.

Ли напомнил коллегам, что Украина не является нуждающимся в дотациях 51-м штатом США. Это страна, которая прославилась чрезвычайной коррумпированностью, подчеркнул сенатор. Отстаивая интересы Киева, Вашингтон рискует полностью вовлечься в вооружённый конфликт с ядерной державой, добавил он.

"Уверен, что ничего плохого не случится. Не обращайте внимание на то, что мы опосредованно втягиваемся в войну по доверенности со страной, у которой достаточно ядерных вооружений, чтобы много раз подряд нас убить", — сыронизировал Ли.

Проект о помощи Украине и Израилю прошёл процедурное голосование в Сенате США
Проект о помощи Украине и Израилю прошёл процедурное голосование в Сенате США

Аналогичной позиции придерживается и сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. Политик назвал законопроект о спонсировании Украины оскорблением каждого американца.

Илья Пушкарев
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