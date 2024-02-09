Спикер Палаты представителей США заявил, что Байден не подходит для работы на посту президента
Спикер Палаты представителей Джонсон: Байдену нельзя занимать пост президента
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон считает, что нынешний глава государства американский лидер Джо Байден не подходит для работы на посту президента страны. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х.
"Вечерняя пресс-конференция президента дополнительно подтвердила в прямом эфире подчёркнутое спецпрокурором: он не подходит для работы на посту", — написал Джонсон.
Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден выразил своё возмущение в связи с тем, что в отчёте спецпрокурора о ненадлежащем хранении секретных документов говорится о плохом здоровье главы государства. В документе его называют "пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Сам Байден заверил, что с его памятью всё хорошо.
ТАСС / Zuma