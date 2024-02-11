Белый дом привели "в ужас" слова Трампа об отказе защищать страны НАТО от России
Дональд Трамп. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Donald J. Trump
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс счёл ужасающими слова экс-президента США Дональда Трампа об отказе защищать союзников по НАТО от гипотетического нападения России в случае неоплаты "счетов". Заявление политик сделал во время выступления перед сторонниками в Южной Каролине, где 24 февраля пройдут праймериз республиканцев.
Бейтс сказал журналистам, что эти слова Трампа "приводят в ужас", поскольку "поощряют вторжение" на территорию ближайших союзников Америки и ставят под угрозу глобальную и национальную безопасность.
Ранее немецкий обозреватель предрёк НАТО мгновенную смерть в случае прихода Трампа к власти. Политик во время своего предыдущего президентского срока уже высказывался о несостоятельности альянса. Опасения по поводу евро-атлантического будущего Штатов подтвердил и бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе адмирал ВМС США в отставке.