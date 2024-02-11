Белый дом привели "в ужас" слова Трампа об отказе защищать страны НАТО от России

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс счёл ужасающими слова экс-президента США Дональда Трампа об отказе защищать союзников по НАТО от гипотетического нападения России в случае неоплаты "счетов". Заявление политик сделал во время выступления перед сторонниками в Южной Каролине, где 24 февраля пройдут праймериз республиканцев.