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11 февраля, 06:32

Белый дом привели "в ужас" слова Трампа об отказе защищать страны НАТО от России

Дональд Трамп. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Donald J. Trump

Дональд Трамп. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Donald J. Trump

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс счёл ужасающими слова экс-президента США Дональда Трампа об отказе защищать союзников по НАТО от гипотетического нападения России в случае неоплаты "счетов". Заявление политик сделал во время выступления перед сторонниками в Южной Каролине, где 24 февраля пройдут праймериз республиканцев.

Бейтс сказал журналистам, что эти слова Трампа "приводят в ужас", поскольку "поощряют вторжение" на территорию ближайших союзников Америки и ставят под угрозу глобальную и национальную безопасность.

Только займы: Трамп "запретил" США безвозмездно помогать союзникам
Только займы: Трамп "запретил" США безвозмездно помогать союзникам

Ранее немецкий обозреватель предрёк НАТО мгновенную смерть в случае прихода Трампа к власти. Политик во время своего предыдущего президентского срока уже высказывался о несостоятельности альянса. Опасения по поводу евро-атлантического будущего Штатов подтвердил и бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе адмирал ВМС США в отставке.

Андрей Бражников
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