НАТО предрекли мгновенную смерть в случае прихода Трампа к власти в США

Победа бывшего американского лидера Дональда Трампа в предстоящих президентских выборах подведёт черту под историей Североатлантического альянса. Такой сценарий допустил немецкий обозреватель Кай Кюстнер.

По мнению политолога, для развала НАТО экс-главе Белого дома достаточно заявить о неготовности европейских членов блока помочь США в случае вооружённого конфликта. Трамп уже делал такие намёки во время первого срока, напомнил эксперт. После этого объединение развалится, как карточный домик, оставив Евросоюз без ядерного щита Соединённых Штатов.