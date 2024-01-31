НАТО предрекли мгновенную смерть в случае прихода Трампа к власти в США
Немецкий обозреватель Кюстнер: НАТО не переживёт второе президентство Трампа
Победа бывшего американского лидера Дональда Трампа в предстоящих президентских выборах подведёт черту под историей Североатлантического альянса. Такой сценарий допустил немецкий обозреватель Кай Кюстнер.
По мнению политолога, для развала НАТО экс-главе Белого дома достаточно заявить о неготовности европейских членов блока помочь США в случае вооружённого конфликта. Трамп уже делал такие намёки во время первого срока, напомнил эксперт. После этого объединение развалится, как карточный домик, оставив Евросоюз без ядерного щита Соединённых Штатов.
"Сомнительно, что этот военный альянс переживёт второй срок пребывания Трампа у власти. Чтобы разрушить НАТО, Трампу даже не пришлось бы официально заявлять о выходе США из альянса, который он уже давно называет устаревшим", — написал обозреватель Tagesshau.
А тем временем Европу призвали готовиться к возможной сделке Трампа с президентом России Владимиром Путиным, которая окажется невыгодной для Киева. Напомним, что ранее экс-президент обещал урегулировать украинский кризис до инаугурации, чем "осчастливил" Владимира Зеленского.
Flickr / Trump White House Archived