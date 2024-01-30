Легко не будет: Европу призвали готовиться к судьбоносной сделке Трампа и Путина по Украине
Президент Чехии Павел призвал ЕС ждать сделку Трампа с Путиным после выборов
Дональд Трамп внесёт серьёзные изменения во внешнеполитический курс США в случае победы на выборах. Например, политик может заключить сделку с российским лидером Владимиром Путиным, поставив Европу и Украину в невыгодное положение. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.
"К этому мы должны быть готовы. Это не означает, что мы ставим под сомнение трансатлантические связи или Соединённые Штаты как союзника. Но мы должны признать, что Дональд Трамп смотрит на многие вещи по-другому", — отметил глава республики.
Также политик высказался о текущем состоянии украинского конфликта. По его мнению, на фоне больших потерь ВСУ должны переходить к обороне. Для сдерживания российских войск Киеву нужно дать больше оружия, которое позволит комбатантам сравнять силы и быстрее осознать необходимость в переговорах, заключил он.
Ранее Владимир Зеленский высказался об обещании Трампа завершить украинский кризис спустя 24 часа после победы на выборах. Политик заявил, что такой сценарий сделает его самым счастливым.
Flickr / Trump White House Archived