Зеленский заявил, что будет счастлив, если Трамп добьётся мира за 24 часа 29 января, 08:21 Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © Getty Images / Paul Ellis, Joe Raedle

Владимир Зеленский заявил, что будет счастлив, если Дональд Трамп в случае избрания президентом США добьётся мира на Украине за 24 часа.

"Если его формула приведёт к миру и ему потребуется на это 24 часа, то я буду очень счастливым", — заявил он в эфире германского телеканала ARD.

При этом Зеленский считает, что США в любом случае продолжат оказывать помощь Украине, поскольку политика Вашингтона зависит не только от президента, но и от Конгресса.

Авторы Александра Вишнякова