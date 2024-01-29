Зеленский заявил, что будет счастлив, если Трамп добьётся мира за 24 часа
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © Getty Images / Paul Ellis, Joe Raedle
Владимир Зеленский заявил, что будет счастлив, если Дональд Трамп в случае избрания президентом США добьётся мира на Украине за 24 часа.
"Если его формула приведёт к миру и ему потребуется на это 24 часа, то я буду очень счастливым", — заявил он в эфире германского телеканала ARD.
При этом Зеленский считает, что США в любом случае продолжат оказывать помощь Украине, поскольку политика Вашингтона зависит не только от президента, но и от Конгресса.
Напомним, что ещё в марте прошлого года Трамп заявлял, что в случае победы на выборах главы государства смог бы "без труда" всего за сутки урегулировать украинский конфликт. Позже миллиардер объяснил, что это станет возможным благодаря связям с президентом РФ Владимиром Путиным, а также знакомству с Зеленским.