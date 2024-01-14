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14 января, 05:14

Дональд Трамп – младший поделился рецептом завершения конфликта на Украине

Трамп-младший: Для завершения конфликта на Украине нужно урезать финансирование

Дональд Трамп – младший. Обложка © X / Donald Trump Jr.

Дональд Трамп – младший. Обложка © X / Donald Trump Jr.

Чтобы завершить конфликт на Украине, нужно урезать финансирование. Об этом заявил сын бывшего президента США Дональд Трамп – младший.

"Лишить денег. Это единственный способ начать переговоры", — говорит он на видео, опубликованном в соцсети X.

Дональд Трамп – младший поделился рецептом завершения конфликта на Украине. Видео © X / Donald Trump Jr.

Трамп-младший считает, что США своим финансированием создают на Украине класс олигархов-миллиардеров, в то время как молодые люди отправляются на фронт в качестве пушечного мяса. Если же ограничить Незалежную в средствах, то у Зеленского "не будет шанса".

Кроме того, он назвал ложью разговоры об успехах ВСУ на фронте. По его мнению, скорее всего, и не предполагалось, что Украина победит. Финансирование республики Штатами приводит лишь к смерти сотен тысяч людей.

"То, что там происходит сейчас, — это просто отвратительно", — уверен Трамп-младший.

"Всё кончено": Дональд Трамп – младший сделал разгромное заявление об Украине
"Всё кончено": Дональд Трамп – младший сделал разгромное заявление об Украине

А ранее сын экс-президента США обвинил Зеленского в краже в ответ на требование прислать ещё американских денег. По мнению Дональда Трампа – младшего, пока конфликт в Незалежной продолжается, у киевской верхушки есть возможность воровать деньги американских граждан и налогоплательщиков и, пока Вашингтон продолжает идти на поводу у украинского попрошайки, посылая ему безграничные средства, никогда ничего не изменится.

Лариса Сафронова
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