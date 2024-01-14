Чтобы завершить конфликт на Украине, нужно урезать финансирование. Об этом заявил сын бывшего президента США Дональд Трамп – младший.

"Лишить денег. Это единственный способ начать переговоры", — говорит он на видео, опубликованном в соцсети X.

Дональд Трамп – младший поделился рецептом завершения конфликта на Украине. Видео © X / Donald Trump Jr.

Трамп-младший считает, что США своим финансированием создают на Украине класс олигархов-миллиардеров, в то время как молодые люди отправляются на фронт в качестве пушечного мяса. Если же ограничить Незалежную в средствах, то у Зеленского "не будет шанса".

Кроме того, он назвал ложью разговоры об успехах ВСУ на фронте. По его мнению, скорее всего, и не предполагалось, что Украина победит. Финансирование республики Штатами приводит лишь к смерти сотен тысяч людей.

"То, что там происходит сейчас, — это просто отвратительно", — уверен Трамп-младший.