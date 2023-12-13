Как отметил политик, пока конфликт в Незалежной продолжается, у киевской верхушки есть возможность воровать деньги американских граждан и налогоплательщиков. И пока Вашингтон продолжает идти на поводу у украинского попрошайки, посылая ему безграничные средства, никогда ничего не изменится.

"У них нет стимула когда-либо заключать мирное соглашение, потому что они могут воровать. Мы создаём класс олигархов внутри Украины, поскольку они воруют наши доллары, в то время как мы ничего не делаем с нашим собственным пограничным кризисом!" — написал Трамп в соцсети Х (бывший Twitter).