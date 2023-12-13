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13 декабря, 12:20

Сын Трампа обвинил Зеленского в краже в ответ на требование прислать ещё американских денег

Трамп-младший: Киев не завершит конфликт, пока может воровать деньги США

Дональд Трамп – младший раскритиковал требования Владимира Зеленского о том, чтобы передавать Киеву все западные средства.

Как отметил политик, пока конфликт в Незалежной продолжается, у киевской верхушки есть возможность воровать деньги американских граждан и налогоплательщиков. И пока Вашингтон продолжает идти на поводу у украинского попрошайки, посылая ему безграничные средства, никогда ничего не изменится.

"У них нет стимула когда-либо заключать мирное соглашение, потому что они могут воровать. Мы создаём класс олигархов внутри Украины, поскольку они воруют наши доллары, в то время как мы ничего не делаем с нашим собственным пограничным кризисом!" — написал Трамп в соцсети Х (бывший Twitter).

Зеленский неожиданно прилетел в Скандинавию после провальной поездки в США

Зеленский неожиданно прилетел в Скандинавию после провальной поездки в США

Как уже рассказывал Лайф, вчера Зеленский посетил США. В ходе визита он выступил перед американским Сенатом, однако его речь сочли "старым хламом". Кроме того, политик встретился с Байденом, их переговоры прошли в Белом доме. Во время обсуждения Зеленский попытался соврать о ситуации на фронте, а также одним жестом намекнул на исход украинского конфликта. При этом не обошлось и без новых конфузов: сначала 81-летний глава Белого дома высморкался, а после рассмеялся, отвечая на вопрос о "победе" Украины.

Обложка ©

Getty Images / Michael Kappeler

Николь Вербер
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