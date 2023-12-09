"Всё кончено": Дональд Трамп – младший сделал разгромное заявление об Украине
Трамп-младший призвал прекратить финансирование "уже проигравшей" Украины
Сын экс-президента США Дональд Трамп – младший. Обложка © Getty Images / Michael M. Santiago
Сын экс-президента США Дональд Трамп – младший заявил о поражении Украины и призвал немедленно прекратить её финансирование. Об этом он написал на странице в социальной сети Х.
Трамп-младший подчеркнул, что уже не осталось людей, которые верили бы в победу Украины и хоть в малейший шанс на её успех. По его мнению, об удаче на фронте можно будет говорить лишь в случае предоставления помощи Киеву от американского военно-промышленного комплекса.
"Все остальные понимают, что всё кончено. <…> Хватит — значит, хватит [финансировать Украину]", — написал Трамп-младший.
Это не первое высказывание Дональда Трампа – младшего об Украине. Ранее он заявил, что простые граждане США не поддерживают предоставление помощи Киеву. Однако выделение очередного пакета помощи Незалежной сейчас и так под большим вопросом: несколько дней назад Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню.