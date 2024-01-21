Трамп объяснил, как он урегулирует конфликт на Украине

Миллиардер Дональд Трамп в очередной раз пообещал решить конфликт на Украине. Как заявил бывший хозяин Белого дома на митинге в Нью-Гэмпшире в субботу, 20 января, в случае своего избрания на пост главы Соединённых Штатов он урегулирует этот вопрос ещё до официального вступления в должность.

"Мы урегулируем эту войну между РФ и Украиной ещё до того, как я вступлю в должность", — заявил политический деятель.