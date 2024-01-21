Трамп объяснил, как он урегулирует конфликт на Украине
Трамп заявил, что в случае избрания завершит конфликт на Украине до инаугурации
Миллиардер Дональд Трамп в очередной раз пообещал решить конфликт на Украине. Как заявил бывший хозяин Белого дома на митинге в Нью-Гэмпшире в субботу, 20 января, в случае своего избрания на пост главы Соединённых Штатов он урегулирует этот вопрос ещё до официального вступления в должность.
"Мы урегулируем эту войну между РФ и Украиной ещё до того, как я вступлю в должность", — заявил политический деятель.
Помимо того, он намекнул, каким образом будет решать этот вопрос. По словам миллиардера, это станет возможным благодаря тому, что он хорошо знает президента РФ Владимира Путина, а также знаком с Владимиром Зеленским.
Напомним, что ещё в марте прошлого года Трамп заявлял о своей уверенности в том, что в случае победы на выборах главы государства смог бы за сутки обеспечить урегулирование украинского конфликта. Он назвал это задачей, которая не составит труда. Также похожее заявление политик делал до этого в январе 2023 года.
Flickr / Trump White House Archive