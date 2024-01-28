"Прости господи": Байден назвал Трампа действующим президентом
Байден в прямом эфире назвал Трампа действующим президентом
Президент США Джо Байден вновь допустил нелепую оговорку. На этот раз он в прямом эфире заявил, что его предшественник Дональд Трамп является действующим лидером страны. Трансляцию вёл канал C-Span.
"Вскоре мы увидим настоящие доказательства того, что у американских потребителей вернётся настоящая уверенность в экономике. Знаете, кто ещё это увидит: Дональд Трамп. Видели, что он недавно сказал? Он сказал, что хочет, чтобы экономика разрушилась в этом году. Действующий президент, прости господи", — заявил Байден на ужине Демократической партии в Южной Каролине.
В дальнейшем 81-летний политик исправился, называл Трампа бывшим президентом и извинился за то, что потерял самообладание. Кроме того, во время мероприятия Байдена попыталась перебить протестующая, но её вывели из зала. Под конец американский лидер поблагодарил присутствующих за поддержку, включая избирателей штата, который президент выговорил как "Южная Канада".
Байден регулярно попадает в конфузные ситуации, а в плане оговорок ему нет равных. Например, ранее американский лидер назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо своим именем — "Джо". А в декабре прошлого года Байден запутался и сообщил, что первый вопрос после завершения встречи с Владимиром Зеленским он задаст себе сам.
Flickr / Whitehouse