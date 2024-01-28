"Прости господи": Байден назвал Трампа действующим президентом

Президент США Джо Байден вновь допустил нелепую оговорку. На этот раз он в прямом эфире заявил, что его предшественник Дональд Трамп является действующим лидером страны. Трансляцию вёл канал C-Span.

"Вскоре мы увидим настоящие доказательства того, что у американских потребителей вернётся настоящая уверенность в экономике. Знаете, кто ещё это увидит: Дональд Трамп. Видели, что он недавно сказал? Он сказал, что хочет, чтобы экономика разрушилась в этом году. Действующий президент, прости господи", — заявил Байден на ужине Демократической партии в Южной Каролине.