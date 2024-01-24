В предвыборном штабе Байдена смирились с тем, что кандидатом от республиканцев будет Трамп
Глава кампании Байдена Родригес: Трамп будет кандидатом от республиканцев
Экс-глава Соединённых Штатов Дональд Трамп станет кандидатом на должность лидера страны от Республиканской партии. Такое заявление сделала руководитель избирательной кампании действующего президента США Джо Байдена Джули Чавес Родригес, комментируя итоги праймериз республиканцев в штате Нью-Гэмпшир, её цитирует издание Politico.
"Сейчас ясно, что Дональд Трамп будет кандидатом от республиканцев", — заявила Родригес.
Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о победе на праймериз республиканцев в штате Нью-Гэмпшир и назвал её великой. Политик заявил, что для него Нью-Гэмпшир является особенным местом, ведь тут он побеждает уже третий раз, предыдущие победы были в 2016-м и 2020 году.
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