В предвыборном штабе Байдена смирились с тем, что кандидатом от республиканцев будет Трамп

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о победе на праймериз республиканцев в штате Нью-Гэмпшир и назвал её великой. Политик заявил, что для него Нью-Гэмпшир является особенным местом, ведь тут он побеждает уже третий раз, предыдущие победы были в 2016-м и 2020 году.