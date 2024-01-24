Никки Хейли поздравила Дональда Трампа с победой на праймериз в Нью-Гэмпшире

Экс-постпред США в ООН Никки Хейли признала поражение на праймериз в штате Нью-Гэмпшир. Кандидат в президенты поздравила победившего конкурента в лице Дональда Трампа, добавив, что политик заслуженно занял лидерскую позицию.

По словам республиканки, далее ей предстоит столкнуться с экс-президентом на внутрипартийных выборах ещё в десятках штатов. Следующие праймериз состоятся в Южной Каролине, где Хейли некогда была губернатором.