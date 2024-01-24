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24 января, 02:12

Никки Хейли поздравила Дональда Трампа с победой на праймериз в Нью-Гэмпшире

Никки Хейли. Обложка © X / Nikki Haley

Никки Хейли. Обложка © X / Nikki Haley

Экс-постпред США в ООН Никки Хейли признала поражение на праймериз в штате Нью-Гэмпшир. Кандидат в президенты поздравила победившего конкурента в лице Дональда Трампа, добавив, что политик заслуженно занял лидерскую позицию.

По словам республиканки, далее ей предстоит столкнуться с экс-президентом на внутрипартийных выборах ещё в десятках штатов. Следующие праймериз состоятся в Южной Каролине, где Хейли некогда была губернатором.

"Я хочу поздравить Дональда Трампа с его победой сегодня. Он её заслужил. Я хочу это признать", — произнесла кандидат в президенты перед сторонниками.

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Напомним, что Хейли — единственная соперница Трампа в Республиканской партии, не пожелавшая снимать свою кандидатуру вслед за коллегами. Комментируя настрой конкурентки, 45-й глава Белого дома назвал её "поджигательницей войны".

Илья Пушкарев
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