Никки Хейли поздравила Дональда Трампа с победой на праймериз в Нью-Гэмпшире
Никки Хейли. Обложка © X / Nikki Haley
Экс-постпред США в ООН Никки Хейли признала поражение на праймериз в штате Нью-Гэмпшир. Кандидат в президенты поздравила победившего конкурента в лице Дональда Трампа, добавив, что политик заслуженно занял лидерскую позицию.
По словам республиканки, далее ей предстоит столкнуться с экс-президентом на внутрипартийных выборах ещё в десятках штатов. Следующие праймериз состоятся в Южной Каролине, где Хейли некогда была губернатором.
"Я хочу поздравить Дональда Трампа с его победой сегодня. Он её заслужил. Я хочу это признать", — произнесла кандидат в президенты перед сторонниками.
Напомним, что Хейли — единственная соперница Трампа в Республиканской партии, не пожелавшая снимать свою кандидатуру вслед за коллегами. Комментируя настрой конкурентки, 45-й глава Белого дома назвал её "поджигательницей войны".