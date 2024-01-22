Трамп пообещал больше не обзывать Десантиса после того, как тот поддержал его

Бывший американский лидер Дональд Трамп пообещал больше не обзывать губернатора Флориды Рона Десантиса Десанктимониусом после того, как тот снялся с предвыборной гонки и выразил ему слова поддержки. Слова экс-главы США приводит агентство Bloomberg.

"Буду ли я использовать имя Рон Десанктимониус?.. Это имя официально сдаётся в утиль", — сообщил Трамп.