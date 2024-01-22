Трамп пообещал больше не обзывать Десантиса после того, как тот поддержал его
Трамп пообещал больше не обзывать губернатора Флориды Десантиса Десанктимониусом
Бывший американский лидер Дональд Трамп пообещал больше не обзывать губернатора Флориды Рона Десантиса Десанктимониусом после того, как тот снялся с предвыборной гонки и выразил ему слова поддержки. Слова экс-главы США приводит агентство Bloomberg.
"Буду ли я использовать имя Рон Десанктимониус?.. Это имя официально сдаётся в утиль", — сообщил Трамп.
Напомним, что ранее губернатор Флориды республиканец Рон Десантис сообщил о выходе из президентской гонки в США. Вместе с этим он объявил, что поддерживает кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, с которым у него были некоторые разногласия. Десантис убеждён, что экс-хозяин Белого дома явно превосходит действующего лидера США Джо Байдена.
Flickr / Trump White House Archive