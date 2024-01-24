Трамп назвал великой победу на первых праймериз
Трамп назвал великой победу на праймериз в Нью-Гэмпшире
Дональд Трамп объявил о победе на праймериз республиканцев в штате Нью-Гэмпшир и назвал её великой. Трансляцию выступления экс-главы Белого дома перед сторонниками вёл телеканал Fox News.
"Это великая победа", — сказал политик, добавив, что для него Нью-Гэмпшир является особенным местом, ведь тут он побеждает уже третий раз. Ранее Трамп делал это в 2016 и 2020 годах.
Ранее победу Трампа признала его единственный конкурент среди республиканцев Никки Хейли. При этом она не вышла из гонки, анонсировав борьбу с 45-м президентом США ещё в десятках штатов.
Судьба же действующего президента Соединённых Штатов теперь зависит от результатов действий Америки на Ближнем Востоке. По мнению политолога, если американский флот вернётся домой из Йемена без победы, демократам останется лишь мечтать о новом сроке.
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