Трамп назвал великой победу на первых праймериз

Дональд Трамп объявил о победе на праймериз республиканцев в штате Нью-Гэмпшир и назвал её великой. Трансляцию выступления экс-главы Белого дома перед сторонниками вёл телеканал Fox News.

"Это великая победа", — сказал политик, добавив, что для него Нью-Гэмпшир является особенным местом, ведь тут он побеждает уже третий раз. Ранее Трамп делал это в 2016 и 2020 годах.

Ранее победу Трампа признала его единственный конкурент среди республиканцев Никки Хейли. При этом она не вышла из гонки, анонсировав борьбу с 45-м президентом США ещё в десятках штатов.