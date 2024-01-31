Трампа вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира
Конгрессвумен Тенни выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock
Бывший президент США Дональд Трамп вновь выдвинут на Нобелевскую премию мира. Как сообщает телеканал Fox News, его кандидатуру выставила член Палаты представителей от Республиканской партии Клодия Тенни.
По мнению представителя штата Нью-Йорк, такой почести 45-й глава Белого дома удостоен за содействие в подписании "Авраамовых соглашений", которые послужили основой для нормализации отношений между Израилем с ОАЭ и Бахрейном. Тенни отметила, что усилия Трампа в этом направлении "беспрецедентны и до сих пор не получили должного признания" со стороны Нобелевского комитета.
"На протяжении десятилетий бюрократы, профессионалы в области внешней политики, международные организации настаивали на том, что дополнительные мирные соглашения на Ближнем Востоке были невозможны без разрешения палестино-израильского конфликта. Президент Трамп доказал, что это не так", — указала конгрессвумен.
Трампа трижды номинировали на Нобелевскую премию мира, в том числе за помощь в подписании "Авраамовых соглашений", однако награду он так и не получил.
Трамп может вновь выиграть президентскую гонку в США, ведь в победу действующего главы Белого дома Джо Байдена не верят даже его однопартийцы. По мнению демократов, возраст, высокие цены и война в секторе Газа не добавляют голосов лидеру Овального кабинета.