Трампа вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира

Бывший президент США Дональд Трамп вновь выдвинут на Нобелевскую премию мира. Как сообщает телеканал Fox News, его кандидатуру выставила член Палаты представителей от Республиканской партии Клодия Тенни.

По мнению представителя штата Нью-Йорк, такой почести 45-й глава Белого дома удостоен за содействие в подписании "Авраамовых соглашений", которые послужили основой для нормализации отношений между Израилем с ОАЭ и Бахрейном. Тенни отметила, что усилия Трампа в этом направлении "беспрецедентны и до сих пор не получили должного признания" со стороны Нобелевского комитета.

"На протяжении десятилетий бюрократы, профессионалы в области внешней политики, международные организации настаивали на том, что дополнительные мирные соглашения на Ближнем Востоке были невозможны без разрешения палестино-израильского конфликта. Президент Трамп доказал, что это не так", — указала конгрессвумен.

Трампа трижды номинировали на Нобелевскую премию мира, в том числе за помощь в подписании "Авраамовых соглашений", однако награду он так и не получил.