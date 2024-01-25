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25 января, 04:33

Однопартийцы не верят в победу Байдена на выборах

Bloomberg: Некоторые однопартийцы Байдена ставят в президентской гонке на Трампа

Шансы действующего главы США демократа Джо Байдена победить на грядущих президентских выборах некоторые его однопартийцы расценивают как низкие. Об этом информировало агентство Bloomberg.

"Законодатели-демократы на условиях анонимности признались в интервью, что пока кампания Байдена не развивается, избирателей беспокоит его возраст, партия теряет голоса из-за высоких цен и войны в секторе Газа", — говорится в сообщении.

Агентство отметило, что многие демократы склоняются к выбору президентом республиканца Дональда Трампа, считая, что он лучше справится с обязанностями главы государства. При этом "закулисная тревога контрастирует с проявлениями солидарности на публике".

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Как сообщалось ранее, в предвыборном штабе Байдена смирились с тем, что кандидатом от республиканцев будет Трамп. Его имя назвала руководитель избирательной кампании действующего президента США Джули Чавес Родригес, комментируя итоги праймериз республиканцев в штате Нью-Гэмпшир.

Обложка ©

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Лариса Сафронова
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