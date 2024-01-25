Однопартийцы не верят в победу Байдена на выборах

Шансы действующего главы США демократа Джо Байдена победить на грядущих президентских выборах некоторые его однопартийцы расценивают как низкие. Об этом информировало агентство Bloomberg.

"Законодатели-демократы на условиях анонимности признались в интервью, что пока кампания Байдена не развивается, избирателей беспокоит его возраст, партия теряет голоса из-за высоких цен и войны в секторе Газа", — говорится в сообщении.