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30 января, 14:36

Орбан заявил о способности Трампа закончить конфликт на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Getty Images / Jean Catuffe

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Getty Images / Jean Catuffe

Бывший президент США Дональд Трамп в случае нахождения на посту главы государства мог бы завершить конфликт на Украине ещё в самом начале, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью французскому журналу Le Point. По его мнению, в США нет другого человека, которой бы смог надавить на Киев и закончить боевые действия.

"Моё личное убеждение остаётся в том, что, если бы в феврале 2022 года американского президента звали Дональд Трамп, в Европе не было бы войны", — заявил Орбан .

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Напомним, ещё в марте прошлого года Трамп заявлял, что в случае победы на выборах главы государства смог бы "без труда" всего за сутки урегулировать украинский конфликт. Позже миллиардер объяснил, что это станет возможным благодаря связям с президентом РФ Владимиром Путиным, а также знакомству с Зеленским. Последний прокомментировал обещание Трампа завершить украинский кризис спустя 24 часа после победы на выборах. Зеленский заверил, что такой сценарий сделает его самым счастливым.

Александра Мышляева
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