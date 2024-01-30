Орбан заявил о способности Трампа закончить конфликт на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп в случае нахождения на посту главы государства мог бы завершить конфликт на Украине ещё в самом начале, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью французскому журналу Le Point. По его мнению, в США нет другого человека, которой бы смог надавить на Киев и закончить боевые действия.