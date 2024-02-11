"Двуногий немецкий друг": В Германии заявили об оскорбительном отношении к Шольцу в США
Welt: В США канцлера ФРГ Шольца за спиной сравнивают с собакой Байдена
В Вашингтоне канцлера Германии Олафа Шольца за спиной сравнивают с собакой президента США Джо Байдена. Об этом пишет немецкое издание Welt.
"Если поспрашивать в Госдепартаменте, то можно узнать, что у Байдена даже есть двуногий немецкий друг", — говорится в статье.
Авторы материала напомнили, что в США существует пословица, приписываемая бывшему президенту Гарри Трумэну: "Если вам нужен друг в Вашингтоне, то заведите собаку". При этом отмечается, что у Байдена уже есть две немецкие овчарки. Между тем в издании обнаружили сходство политиков: они оба не отличаются выдающимися ораторскими способностями и имеют низкий уровень одобрения в своих странах.
При этом их встреча в Вашингтоне может стать значимым событием в истории трансатлантических отношений, так как в случае победы Трампа на выборах отношения между США и Европой могут измениться навсегда, считает Welt.
Кстати, ранее Life.ru рассказывал, что Шольц может покинуть должность канцлера ФРГ в 2024 году. Опрос показал, что примерно две трети граждан Германии (64,3%) желают, чтобы он передал пост главе Минобороны страны Борису Писториусу.