"Двуногий немецкий друг": В Германии заявили об оскорбительном отношении к Шольцу в США

В Вашингтоне канцлера Германии Олафа Шольца за спиной сравнивают с собакой президента США Джо Байдена. Об этом пишет немецкое издание Welt.

"Если поспрашивать в Госдепартаменте, то можно узнать, что у Байдена даже есть двуногий немецкий друг", — говорится в статье.

Авторы материала напомнили, что в США существует пословица, приписываемая бывшему президенту Гарри Трумэну: "Если вам нужен друг в Вашингтоне, то заведите собаку". При этом отмечается, что у Байдена уже есть две немецкие овчарки. Между тем в издании обнаружили сходство политиков: они оба не отличаются выдающимися ораторскими способностями и имеют низкий уровень одобрения в своих странах.