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11 февраля, 10:55

"Двуногий немецкий друг": В Германии заявили об оскорбительном отношении к Шольцу в США

Welt: В США канцлера ФРГ Шольца за спиной сравнивают с собакой Байдена

В Вашингтоне канцлера Германии Олафа Шольца за спиной сравнивают с собакой президента США Джо Байдена. Об этом пишет немецкое издание Welt.

"Если поспрашивать в Госдепартаменте, то можно узнать, что у Байдена даже есть двуногий немецкий друг", — говорится в статье.

Авторы материала напомнили, что в США существует пословица, приписываемая бывшему президенту Гарри Трумэну: "Если вам нужен друг в Вашингтоне, то заведите собаку". При этом отмечается, что у Байдена уже есть две немецкие овчарки. Между тем в издании обнаружили сходство политиков: они оба не отличаются выдающимися ораторскими способностями и имеют низкий уровень одобрения в своих странах.

При этом их встреча в Вашингтоне может стать значимым событием в истории трансатлантических отношений, так как в случае победы Трампа на выборах отношения между США и Европой могут измениться навсегда, считает Welt.

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Кстати, ранее Life.ru рассказывал, что Шольц может покинуть должность канцлера ФРГ в 2024 году. Опрос показал, что примерно две трети граждан Германии (64,3%) желают, чтобы он передал пост главе Минобороны страны Борису Писториусу.

Обложка ©

Flickr / European Parliament

Александра Мышляева
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