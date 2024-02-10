Шольц высмеял интервью Путина, но нарвался на шквал критики в соцсетях
Шольц на встрече с Байденом назвал интервью Путина Карлсону смехотворным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Соответствующее заявление политик сделал во время встречи с главой Белого дома Джо Байденом, оно опубликовано на сайте Белого дома.
"Мы увидели смехотворное интервью Путина <...>. Он всегда говорит много лжи об истории этой войны", — заявил Шольц.
Немецкий политик продублировал эту мысль и на личной странице в соцсети X, высказавшись в поддержку Украины. Однако пользователи платформы в комментариях осудили позицию канцлера ФРГ и посоветовали ему прислушаться к словам Путина, а также перестать позорить Германию и быть марионеткой на побегушках у США.
"К сожалению, не на стороне Германии. Теперь все знают, что это вы хотели отказаться от российского газа. Путин бы всё сделал. Вы могли бы предотвратить деиндустриализацию страны. Но вы этого не делаете... Похоже, вы смирились с экономическим крахом. Почему?" — написала немецкая журналистка Милена Прерадович под его публикацией.
Напомним, беседа президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном была опубликована в социальной сети X 9 февраля. Российский лидер ответил на 60 вопросов. Интервью вызвало бурную реакцию у многих зарубежных политиков. К примеру, сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс назвал разговор потрясающим, а вице-спикер словацкого парламента Любош Блаха сообщил о том, что это интервью привело к истерике среди либералов Запада. Ролик набрал в совокупности 180 миллионов просмотров, из них 170 — в социальной сети X и 10 — в YouTube.
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