Шольц высмеял интервью Путина, но нарвался на шквал критики в соцсетях

Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Соответствующее заявление политик сделал во время встречи с главой Белого дома Джо Байденом, оно опубликовано на сайте Белого дома.

"Мы увидели смехотворное интервью Путина <...>. Он всегда говорит много лжи об истории этой войны", — заявил Шольц.

Немецкий политик продублировал эту мысль и на личной странице в соцсети X, высказавшись в поддержку Украины. Однако пользователи платформы в комментариях осудили позицию канцлера ФРГ и посоветовали ему прислушаться к словам Путина, а также перестать позорить Германию и быть марионеткой на побегушках у США.