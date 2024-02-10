Песков напомнил о нежелании США вести диалог с Россией после интервью Путина Карлсону

Администрация в Вашингтоне прекрасно знает все основные посылы президента РФ Владимира Путина, но не проявляет политической воли к переговорам с Москвой. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС, поможет ли интервью американскому журналисту Такеру Карлсону донести точку зрения Москвы до Белого дома.

"Власти США прекрасно знают нашу позицию, они прекрасно знают все основные посылы Путина. Они прекрасно знают то, как он относится [к ряду тем] и что он думает. Это вопрос не знания, а вопрос желания. Желания что-то предпринять, чтобы выйти на переговорный трек. Этого желания и политической воли к этому пока мы не фиксируем", — объяснил представитель Кремля.