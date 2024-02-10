Песков напомнил о нежелании США вести диалог с Россией после интервью Путина Карлсону
Песков не видит у США желания и воли к переговорам с Россией
Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Обложка © kremlin.ru
Администрация в Вашингтоне прекрасно знает все основные посылы президента РФ Владимира Путина, но не проявляет политической воли к переговорам с Москвой. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС, поможет ли интервью американскому журналисту Такеру Карлсону донести точку зрения Москвы до Белого дома.
"Власти США прекрасно знают нашу позицию, они прекрасно знают все основные посылы Путина. Они прекрасно знают то, как он относится [к ряду тем] и что он думает. Это вопрос не знания, а вопрос желания. Желания что-то предпринять, чтобы выйти на переговорный трек. Этого желания и политической воли к этому пока мы не фиксируем", — объяснил представитель Кремля.
Двухчасовое интервью было опубликовано в социальной сети X 9 февраля. Президент России успел ответить Карлсону на 60 вопросов. Сразу после публикации на интервью отреагировали многие зарубежные политики. Так, американский сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс назвал интервью потрясающим, а вице-спикер словацкого парламента Любош Блаха рассказал о том, что эта беседа вызвала истерику у западных либералов. Ролик просмотрели уже 180 млн раз, больше всего в соцсети X – 167 миллионов просмотров, 908 тысяч лайков и 282 тысячи репостов. В YouTube интервью набрало 9,9 млн просмотров и 675 тысяч лайков.