Кремль раскрыл мотив Путина в громком интервью Карлсону, который посмотрели уже 180 млн раз

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является хорошей возможностью быть услышанным на Западе, где крупнейшие СМИ контролируются англосаксами. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя более 167 млн просмотров ролика в соцсети X (ранее Twitter) всего за сутки, заметив, что это "вовсе не значит" поддержку.

"И нельзя ожидать, что наша точка зрения будет находить поддержку. Нам главное, чтобы наш президент был услышан. А если он будет услышан, значит, больше людей задумаются о том, прав он или нет. Хотя бы будут думать", — объяснил представитель Кремля.