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10 февраля, 07:03

Кремль раскрыл мотив Путина в громком интервью Карлсону, который посмотрели уже 180 млн раз

Песков счёл интервью Карлсону возможностью для Путина быть услышанным на Западе

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Обложка © kremlin.ru

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Обложка © kremlin.ru

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является хорошей возможностью быть услышанным на Западе, где крупнейшие СМИ контролируются англосаксами. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя более 167 млн просмотров ролика в соцсети X (ранее Twitter) всего за сутки, заметив, что это "вовсе не значит" поддержку.

"И нельзя ожидать, что наша точка зрения будет находить поддержку. Нам главное, чтобы наш президент был услышан. А если он будет услышан, значит, больше людей задумаются о том, прав он или нет. Хотя бы будут думать", — объяснил представитель Кремля.

Песков обратил внимание на признание Путина в интервью Карлсону о том, что в пропагандистском плане очень сложно противостоять США. Как заметил представитель Кремля, дело в том, что англосаксы так или иначе владеют всеми крупнейшими вещателями. Именно поэтому важно искать любые пути, дабы дать возможность людям ознакомиться с нашим мировоззрением. И в этом плане интервью было очень хорошей возможностьью, заключил Песков.

Малофеев назвал интервью Путина Карлсону уроком истории для американцев
Малофеев назвал интервью Путина Карлсону уроком истории для американцев

Двухчасовое интервью было опубликовано в социальной сети X 9 февраля. Президент России успел ответить Карлсону на 60 вопросов. Сразу после публикации на интервью отреагировали многие зарубежные политики. Так, американский сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс назвал интервью потрясающим, а вице-спикер словацкого парламента Любош Блаха рассказал о том, что эта беседа вызвала истерику у западных либералов. Ролик просмотрели уже 180 млн раз, больше всего в соцсети X – 167 миллионов просмотров, 908 тысяч лайков и 282 тысячи репостов. В YouTube интервью набрало 9,9 млн просмотров и 675 тысяч лайков.

Андрей Бражников
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