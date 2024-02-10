Кремль раскрыл мотив Путина в громком интервью Карлсону, который посмотрели уже 180 млн раз
Песков счёл интервью Карлсону возможностью для Путина быть услышанным на Западе
Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Обложка © kremlin.ru
Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является хорошей возможностью быть услышанным на Западе, где крупнейшие СМИ контролируются англосаксами. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя более 167 млн просмотров ролика в соцсети X (ранее Twitter) всего за сутки, заметив, что это "вовсе не значит" поддержку.
"И нельзя ожидать, что наша точка зрения будет находить поддержку. Нам главное, чтобы наш президент был услышан. А если он будет услышан, значит, больше людей задумаются о том, прав он или нет. Хотя бы будут думать", — объяснил представитель Кремля.
Песков обратил внимание на признание Путина в интервью Карлсону о том, что в пропагандистском плане очень сложно противостоять США. Как заметил представитель Кремля, дело в том, что англосаксы так или иначе владеют всеми крупнейшими вещателями. Именно поэтому важно искать любые пути, дабы дать возможность людям ознакомиться с нашим мировоззрением. И в этом плане интервью было очень хорошей возможностьью, заключил Песков.
Двухчасовое интервью было опубликовано в социальной сети X 9 февраля. Президент России успел ответить Карлсону на 60 вопросов. Сразу после публикации на интервью отреагировали многие зарубежные политики. Так, американский сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс назвал интервью потрясающим, а вице-спикер словацкого парламента Любош Блаха рассказал о том, что эта беседа вызвала истерику у западных либералов. Ролик просмотрели уже 180 млн раз, больше всего в соцсети X – 167 миллионов просмотров, 908 тысяч лайков и 282 тысячи репостов. В YouTube интервью набрало 9,9 млн просмотров и 675 тысяч лайков.