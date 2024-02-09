"Их мозги затемнены": В Словакии объяснили причину западной истерики после интервью Путина
Вице-спикер парламента Словакии Блаха осудил истерику после интервью Путина
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
В Национальном совете Словакии высказались по поводу интервью президента России Владимира Путина экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону. Так, вице-спикер словацкого парламента Любош Блаха в телеграм-канале осудил критику на это событие в среде западных либералов и объяснил, чем она вызвана.
"Истерика западных либералов по поводу этого интервью только подтверждает, как сильно современный либерализм ненавидит свободу и рациональную дискуссию, их мозги уже полностью затемнены собственной пропагандой", — заявил парламентарий.
Народный избранник сравнил происходящее на Западе с тем, что было во времена нацистской Германии. По его словам, что тогда, что сейчас любое инакомыслие запрещалось, так как была только одна цель — уничтожить Россию.
"Как и сегодня", — констатировал Блаха.
В то же время политический деятель подтвердил приверженность Братиславы к миру. Законотворец сообщил о том, что Словакия отвергает ненависть к Белоруссии и России, а также хочет прислушаться к точке зрения последней, чтобы найти компромисс.
Напомним, утром 9 февраля вышла полная версия беседы Путина с американским журналистом на русском языке. Многие зарубежные политики уже отреагировали на это событие. Среди них американский сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, который назвал интервью потрясающим.