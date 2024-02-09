"Их мозги затемнены": В Словакии объяснили причину западной истерики после интервью Путина

В Национальном совете Словакии высказались по поводу интервью президента России Владимира Путина экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону. Так, вице-спикер словацкого парламента Любош Блаха в телеграм-канале осудил критику на это событие в среде западных либералов и объяснил, чем она вызвана.

"Истерика западных либералов по поводу этого интервью только подтверждает, как сильно современный либерализм ненавидит свободу и рациональную дискуссию, их мозги уже полностью затемнены собственной пропагандой", — заявил парламентарий.

Народный избранник сравнил происходящее на Западе с тем, что было во времена нацистской Германии. По его словам, что тогда, что сейчас любое инакомыслие запрещалось, так как была только одна цель — уничтожить Россию.

"Как и сегодня", — констатировал Блаха.