"Стало откровением": Кадыров рассказал о реакции американцев на интервью Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал интервью президента РФ Владимира Путина экс-телеведущему Fox News Такеру Карлсону. Как написал руководитель республики в телеграм-канале, реакция простых американских граждан на это событие оказалась шокирующей.

Кадыров заявил, что в средствах массовой информации на Западе, годами очернявших российского лидера, после случившегося началась истерия из-за осознания того, как сильно это интервью ударит по их репутации. Руководство Соединённых Штатов также испугалось, так как "это уже не российские СМИ, которые можно просто запретить". Но больше всего чиновника поразила реакция простого американского народа.