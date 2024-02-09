"Стало откровением": Кадыров рассказал о реакции американцев на интервью Путина
Кадыров назвал шокирующей реакцию простых американцев на интервью Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал интервью президента РФ Владимира Путина экс-телеведущему Fox News Такеру Карлсону. Как написал руководитель республики в телеграм-канале, реакция простых американских граждан на это событие оказалась шокирующей.
Кадыров заявил, что в средствах массовой информации на Западе, годами очернявших российского лидера, после случившегося началась истерия из-за осознания того, как сильно это интервью ударит по их репутации. Руководство Соединённых Штатов также испугалось, так как "это уже не российские СМИ, которые можно просто запретить". Но больше всего чиновника поразила реакция простого американского народа.
"И эта реакция шокирующая. Для большинства из них простые истины, которые мы знали с самого начала проведения СВО, стали настоящим откровением. И мне, по правде, жалко западную аудиторию, которая стала замученным заложником своих же псевдолиберальных и псевдосвободных СМИ", — заявил Кадыров.
Напомним, русскоязычная версия интервью Владимира Путина Такеру Карлсону вышла утром 9 февраля. За двухчасовую беседу президент России успел ответить на 60 вопросов. Как и было анонсировано ранее, центральной темой диалога стала ситуация на Украине. В частности, в начале разговора президент сделал экскурс американскому журналисту в историю многовековых отношений России и Украины.