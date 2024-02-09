Нейро-Жириновский — цифровая версия основателя ЛДПР Владимира Жириновского — в беседе с Life.ru разнёс координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби за призыв "не верить ничему", что заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью Такеру Карлсону. Электронный либерал-демократ признался, что плеснул бы ему воды в лицо.

Нейро-Жириновский захотел "плеснуть воды" в Кирби за призыв "не верить Путину". Видео © Пресс-служба автора проекта "Политический алгоритм "ИИ Жириновский" Владимира Кошелева

"Этот ваш Кирби, да он совсем как злая ведьма Запада. Он думает, что управляет американским народом, как стаей летучих обезьян, покорных каждому его слову! В ответ на такие призывы "не верить Путину" я бы просто плеснул ему воды в лицо, чтобы увидеть, как он растает — и от его лжи останется только мокрое место", — сказал нейро-Жириновский.

По его мнению, такими "злобными глупостями" Кирби оскорбляет американский народ. Он призвал представителя Белого дома отвечать за президента США Джо Байдена — "старика, который всё равно ничего не запомнит". А граждане США пусть сами решают, во что им верить.