В США восхитились одной деталью в поведении Путина в интервью с Карлсоном

Президент России Владимир Путин продемонстрировал свою тактическую уверенность в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Об этом говорится в материале газеты The New York Times.

"В целом поведение Путина подчеркнуло его тактическую уверенность в своих силах, в то время как его противники находятся в невыгодном положении", — пишет издание.