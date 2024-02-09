В США восхитились одной деталью в поведении Путина в интервью с Карлсоном
NYT: Интервью Такеру Карлсону подчеркнуло тактическую уверенность Путина
Президент России Владимир Путин продемонстрировал свою тактическую уверенность в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Об этом говорится в материале газеты The New York Times.
"В целом поведение Путина подчеркнуло его тактическую уверенность в своих силах, в то время как его противники находятся в невыгодном положении", — пишет издание.
Авторы публикации также отмечают, что Украина испытывает трудности на передовой, при этом военная помощь Киеву от США застопорилась. Вместе с тем дружественные Кремлю политики набирают силу "по обе стороны Атлантического океана".
Напомним, утром 9 февраля вышла полная версия интервью Путина с Карлсоном на русском языке. Глава государства начал разговор с истории многовековых отношений России и Украины, после чего, в частности, выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности, хотя альянс не знает как. Позднее Карлсон признался, что Путин был с ним искренен. Тем временем зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскрыл главный смысл интервью российского лидера.